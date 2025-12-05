Solo el 39 % de las entidades de intermediación financiera (EIF) dominicanas ofrecen productos verdes, es decir, préstamos para paneles solares, vehículos eléctricos o servicios relacionados con la sostenibilidad, revela la Superintendencia de Bancos (SB) en su más reciente informe “Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025”.

La institución afirma, además, que el 45 % de estos bancos y asociaciones cuenta con políticas vinculadas a ese tipo de gestión responsable, social y medioambiental, lo que pone en evidencia una brecha y desafío en el sistema bancario local.

A esto se suma que el 43 % de los usuarios asegura desconocer si su entidad dispone de opciones enfocadas a productos verdes, lo que indica también una fisura en materia de información y orientación sobre financiamientos destinados a la transición energética.

Impacto de la Mujer

Respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres (Mipymes mujer), la Superintendencia de Bancos explicó que se han convertido en un pilar clave para el desarrollo económico y la inclusión en República Dominicana.

Según el informe, estas unidades productivas aportan más del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB) y más del 60 % del empleo formal, lo que refuerza su rol dentro del sistema financiero. Señala que iniciativas como el Women Entrepreneurs Finance Code (WE-Fi Code) han posicionado al país como referente regional en la promoción de datos con enfoque de género y la reducción de la brecha de financiamiento.

En cuanto al acceso, el estudio revela que las mujeres representan ya el 48 % del total de personas deudoras y que el 48 % de las entidades financieras cuenta con políticas de igualdad de género.

Sin embargo, solo el 14 % ofrece productos exclusivos para mujeres, mientras que el 20 % destina presupuesto específico para iniciativas de igualdad. A nivel de percepción, la mayoría de usuarias expresa confianza en su entidad financiera (84 %), aunque un 26 % afirma enfrentar requisitos adicionales al solicitar productos financieros.

El informe también aborda la situación de otros grupos vulnerables. En el caso de los migrantes, el 48 % reportó que las entidades les exigen documentación adicional para acceder a servicios financieros, lo que sugiere procesos más rigurosos.