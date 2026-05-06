Contrataciones puso en servicio nueva plataforma para facilitar compras Estado

Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas informó que puso en operación una nueva plataforma integrada al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la adquisición de bienes para la compra de productos de uso común con un monto por debajo de RD$268,111.38.

La plataforma, que operará como la primera tienda virtual del Estado dominicano, del “Plan piloto de Eficompras”, transforma el modelo tradicional de compras directas. A diferencia del proceso anterior, donde las instituciones publicaban sus necesidades en el SECP a la espera de ofertas, ahora son los proveedores quienes cargarán su inventario en un catálogo en línea, permitiendo a las unidades de compra seleccionar bienes de manera inmediata.

Contrataciones comunicó que en esta primera fase, podrán participar todas las empresas mipymes inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) con capacidad para vender categorías especificas de bienes de uso común, tales como azúcar, agua, café, cajas para empacar, desinfectantes, lápices, bolígrafos, papel, platos desechables, servilletas, carpetas, libretas, clips, bolsas plásticas, entre otros.

En el caso de las instituciones, el órgano rector precisó que, en esta etapa, que durará aproximadamente tres meses, estarán participando el Ministerio de Hacienda y Economía y sus catorce dependencias, dentro de las que se encuentran la Tesorería Nacional, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Presupuesto (Digepres), la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), la Dirección General del Catastro Nacional, la Lotería Nacional, la Dirección General de Bienes Nacionales y la Dirección General de Crédito Público.

También la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), la Caja de Ahorros para Obreros Monte Piedad, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Seguros, el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Extinción de Dominio (Incabide) y la DGCP.

Más eficiencia y oportunidades

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que esta iniciativa busca que las compras de bienes por parte del Estado sean más ágiles, accesibles y eficientes, desde la publicación del requerimiento hasta la recepción final del bien, así como ofrecer mayores oportunidades de adjudicación a los proveedores participantes.

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Pimentel destacó que este proyecto es una pieza clave en la transformación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y su ejecución forma parte del proceso de implementación gradual de la Ley 47-25, sentando las bases para la puesta en marcha de los convenios marco, una nueva modalidad de contratación estatal dispuesta en el articulo 71 de la referida normativa.

El funcionario agregó que para asegurar el correcto despliegue de Eficompras la DGCP ha venido agotando un proceso de capacitación y acompañamiento a las instituciones que formarán parte del piloto.

“Tras culminar la fase de pilotaje de manera satisfactoria, se estima que ya para mediados del mes de agosto de 2026, EFICOMPRAS estará disponible para el 100% de instituciones del Estado dominicano y proveedores inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) para la totalidad de los rubros habilitados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas”, afirmó Pimentel a través de una nota de prensa.