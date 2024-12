Se obtuvieron los detalles del contrato de Juan Soto, e incluso más allá del salario histórico de $765 millones , con escalas que podrían llevarlo a $805 millones, una opción de rescisión después de cinco años, un no-cambio total, bonos de premios (incluyendo $500K para un primer MVP y $1M para cada MVP subsiguiente), hay beneficios inusuales en abundancia.

El acuerdo es el más grande en la historia del deporte, aunque otros dos equipos estaban cerca de concretarse (los Yankees y los Jays por 760 millones de dólares, aunque el acuerdo con los Yankees fue por 16 años).

Entonces, aunque los Mets tienen a la superestrella Francisco Lindor, no hay dudas de quién es el hombre de los Mets: el tipo cuyo contrato es el doble del contrato de 341 millones de dólares de Lindor.

El gran acontecimiento lo ha notado todo el mundo en el juego y la presión ha aumentado, bastante.

“Los Mets deben ganar o él será el Aaron Rodgers de Queens”, dijo un ejecutivo de la MLB.

Soto tiene las bonificaciones de premio habituales en su contrato, pero también tiene muchos beneficios adicionales que no se ven a menudo o nunca, incluido su uniforme número 22.

Según informó The Post, recibió una suite de lujo en el Citi Field , además de cuatro entradas premium para partidos en casa.

Soto es un gran hombre de familia, por lo que no fue una sorpresa que también obtuviera seguridad para él y su familia en casa y en la carretera y una anotación adicional para «servicios familiares», aunque estos no estaban definidos en la copia obtenida por The Post.

Por: Jon Heyman

New York Post

Cohen destaca acuerdo

DALLAS.— La llegada de Juan Soto a los Mets será celebrada por la organización con una conferencia de prensa el jueves por la tarde en el Citi Field.

El jardinero pasó su examen físico el miércoles, haciendo oficial el contrato récord de 15 años por un valor de $765 millones que acordó durante el fin de semana.

“Este es un momento decisivo en la historia de la franquicia”, dijeron los propietarios del equipo Steve Cohen y Alex Cohen en un comunicado de prensa. “Juan Soto es un talento generacional. No solo trae consigo estadísticas históricas asombrosas, sino también un pedigrí de campeonato”.

“La firma de hoy consolida aún más nuestro compromiso organizacional con la competitividad constante en el campeonato”, dijo el presidente de operaciones de béisbol David Stearns en el comunicado.

El contrato de Soto eclipsó el acuerdo de Shohei Ohtani.

Por: Mike Puma

New York Post