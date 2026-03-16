Los feminicidios, la violencia doméstica, los embarazos prematuros, la deserción escolar y la alarmante presencia de adolescentes en crímenes y delitos son algunos de los elementos que fundamentan la creación del Gabinete de Familia que contempla el Gobierno.

Muchas entidades oficiales con objetivos afines pueden articularse perfectamente en el proyecto del que dio cuenta la vicepresidenta Raquel Peña al participar en el congreso iberoamericano “Vida y familia”.

Las iglesias y muchas organizaciones sociales que trabajan con mujeres pueden integrar el gabinete, que según la vicemandataria no será más que un espacio institucional orientado a comprender mejor la realidad de la familia.

Al menos ya se cuenta con una base representada por los comités de familias que se impulsan como respuesta a los desafíos que afrontan las unidades familiares.

Los espacios de participación comunitaria creados por programas como “Estamos en familia” son importantes, pero no suficientes para proporcionar servicios y satisfacer las urgencias de hombres y mujeres.

En estos tiempos de incertidumbre y violencia, la preocupación de las autoridades sobre el tema de la familia es importante.

Puedes leer: Gobierno instituye gabinete de la familia

Es claro que el Gabinete de la Familia que se impulsa no puede ser un ente más, sino un espacio para promover respuestas concretas y orientar a la población sobre valores esenciales como la integridad, la seguridad y el desarrollo.