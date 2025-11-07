SANTIAGO. Decenas de moradores de la provincia Dajabón, en el norte de la frontera con Haití, están siendo afectados por un virus gripal que los ha obligado a visitar de manera masiva los centros de salud públicos y privados de esa demarcación.

Reportes desde Dajabón indican que tanto el hospital público Matías Ramón Mella como los centros de salud privados, se encuentran totalmente abarrotados de personas adultas y niños, aquejados de la fuerte gripe.

Los síntomas que presentan los ciudadanos son fuertes dolores de cabeza, en el pecho y la espalda, además de tos persistente, estornudos y fiebre alta, lo que obliga en su mayoría a que sean internados.

Las autoridades del ministerio de Salud Pública en Dajabón informaron que están investigando las causas del virus gripal, aunque algunas personas lo atribuyen a las frecuentes lluvias que se registraron recientemente allí.

Mientras que el ministerio de Salud Pública anunció la puesta en marcha de una jornada de vacunación a nivel nacional contra la influenza.

Esa jornada de vacunación estará disponible para todos los ciudadanos en los centros de salud del Estado, además de las clínicas rurales y los centros de atención primarias.