Crisis de gripe en Dajabón: centros de salud colapsan

SANTIAGO. Decenas de moradores de la provincia Dajabón, en el norte de la frontera con Haití, están siendo afectados por un virus gripal que los ha obligado a visitar de manera masiva los centros de salud públicos y privados de esa demarcación.

Reportes desde Dajabón indican que tanto el hospital público Matías Ramón Mella como los centros de salud privados, se encuentran totalmente abarrotados de personas adultas y niños, aquejados de la fuerte gripe.

Los síntomas que presentan los ciudadanos son fuertes dolores de cabeza, en el pecho y la espalda, además de tos persistente, estornudos y fiebre alta, lo que obliga en su mayoría a que sean internados.

Las autoridades del ministerio de Salud Pública en Dajabón informaron que están investigando las causas del virus gripal, aunque algunas personas lo atribuyen a las frecuentes lluvias que se registraron recientemente allí.

Mientras que el ministerio de Salud Pública anunció la puesta en marcha de una jornada de vacunación a nivel nacional contra la influenza.

Esa jornada de vacunación estará disponible para todos los ciudadanos en los centros de salud del Estado, además de las clínicas rurales y los centros de atención primarias.

