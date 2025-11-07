AZUA. -El Consejo de Administración de la Central Hidroeléctrica Los Toros entregó al Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola) un cheque de RD$100 millones, para prestarlos a pequeños productores agropecuarios de esta provincia del Sur del país, a una tasa anual del 7%.

De inmediato, Fernando Durán, administrador del Bagrícola, anunció que, con recursos propios, esa entidad financiera sumará a esos fondos otros RD$100 millones, en beneficios de los campesinos de Las Yayas, Batista, El Cercado y otras comunidades cercanas a la empresa productora de energía.

“Estamos creando un fondo de RD$200 millones para los requerimientos de los productores y, desde hoy, estamos listos para recibir las solicitudes de préstamos”, dijo Durán al momento de recibir el cheque de manos del director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (I (INDRHI), Olmedo Caba, quien preside el Consejo.

Recordó que esos fondos provienen de los recursos que genera la hidroeléctrica Los Toros y que el presidente Luis Abinader siempre ha querido que el dinero que generan las presas sean usadas en beneficios de las comunidades donde operan esas empresas.

“Este compromiso nos permite a unir esfuerzos para impulsar el desarrollo del país en aquellos lugares, en aquellas comunidades, en aquellos territorios que más necesitan”, dijo Durán durante el acto de entrega del dinero, celebrado en la sede de la Gobernación de Azua.

Durán asistió al acto acompañado de Hipólito Bazil, director de Planeación Estratégica del Bagrícola ; Carlos Santos, director regional y otros funcionarios.

Puedes leer: El CNZFE aprueba 13 nuevas empresas en zonas francas ¡Inversión récord!

Asistieron también, funcionarios gubernamentales y municipales, entre los que se destacó la gobernadora de Azua, María Minerva Navarro.

“Estos fondos los vamos a usar, fundamentalmente, para financiar el mejoramiento de los sistemas de riego. Construcción de lagunas, de invernaderos y pequeñas maquinarias y equipos agropecuarias”, precisó Durán.