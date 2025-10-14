El portugués Cristiano Ronaldo calienta motores para el partido de clasificación del Grupo F del Mundial 2026 entre Portugal y Hungría en Lisboa, el martes 14 de octubre de 2025. (Foto AP/Armando Franca)

Redacción deportes.- El astro portugués Cristiano Ronaldo inscribió este martes su nombre en los libros de récords, al convertirse en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas.

Con un espectacular doblete frente a Hungría, «CR7» alcanzó la impresionante cifra de 40 tantos, dejando atrás al guatemalteco Carlos «Pescadito» Ruiz.

El atacante luso remontó en la primera parte el tanto del conjunto magiar con dos tantos en los minutos 22 y 48.

El primero, tras un centro de Semedo al segundo palo que remató a placer; y el segundo, de volea después de una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Ronaldo deja atrás a Carlos «Pescadito» Ruiz, que marcó 39 goles con Guatemala en las eliminatorias mundialistas y a Lionel Messi, que de momento acumula 36 dianas en las fases de clasificación.

Además, con sus dos últimos goles, el delantero portugués suma 947 en toda su carrera y se aproxima partido a partido a los 1.000 tantos.