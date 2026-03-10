Cruzar los dedos

Impulsado por un ataque con drones de Irán a una de las mayores refinerías del Golfo Pérsico, los precios del petróleo se acercaron el domingo a 120 dólares el barril, pero retrocedieron a alrededor de US$90 después que el presidente Donald Trump dio “por casi terminada la guerra contra Irán”.

Se trató de la primera gran voltereta que sufre la economía mundial a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán, convertidos hoy en conflicto regional con ramificaciones en Europa que ha enviado flotas y portaaviones al Golfo Pérsico para proteger a Chipre, uno de sus miembros.

Misiles y drones iraníes provocaron un gran incendio en la mayor refinería de Bahréin, uno de los países más antiguos del mundo, donde opera la Quinta Flota Naval de Estados Unidos, en un ataque que tuvo saldo de al menos 32 heridos y la inhabilitación de la refinería.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que si la guerra se prolonga “no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo”, una advertencia posiblemente exagerada, pero preocupa que el precio del crudo aumentara más de 50 dólares el domingo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la prolongación del conflicto en Medio Oriente amenaza con elevar el nivel inflacionario global y reducir el crecimiento económico, al apuntar que un aumento del 10 % en los precios del petróleo incrementaría la inflación mundial en 40 puntos básicos.

Las seguridades dadas por Trump de que la guerra contra Irán va más adelantada de lo previsto y que está casi por concluir, frenaron el brusco incremento en los precios del crudo e impactaron en la recuperación ayer de los índices bursátiles a nivel mundial.

Los países más ricos del mundo (Grupo G7), empero, plantearon la posibilidad de recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo como forma de estabilizar el mercado energético, mientras que Trump conversó ayer con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el conflicto y la posibilidad de liberar a Rusia de las sanciones que le impiden comercializar el crudo con Occidente.

Queda claro que a causa de esa aventura bélica, el mundo está a las puertas de una gran crisis geopolítica, económica, financiera y comercial de impredecibles consecuencias, como lo demuestra la disrupción en los precios del petróleo, el aumento de la inflación y la reducción del crecimiento económico. Hay que cruzar los dedos.