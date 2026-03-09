Los precios del petróleo continuaron subiendo el lunes a medida que se intensificaba la guerra con Irán , amenazando la producción y los envíos en Medio Oriente y golpeando los mercados financieros.

El precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, se disparó hasta los 119,50 dólares por barril al comienzo de la jornada, pero posteriormente superó los 101 dólares por barril, un 9% más. El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, también superó los 119,48 dólares por barril antes de caer cerca de los 100 dólares.

Los precios del petróleo se han disparado a medida que la guerra, que ya lleva dos semanas, afecta a países e infraestructuras cruciales para la producción y el transporte de petróleo y gas.

El lunes, Irán nombró al ayatolá Mojtaba Jamenei, un líder intransigente, para suceder a su difunto padre como líder supremo, lo que representa una nueva señal de desafío por parte del asediado liderazgo iraní en medio de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes.

El impacto de la guerra en objetivos civiles aumentó tras la acusación de Bahréin por parte de Irán de atacar una planta desalinizadora vital para el suministro de agua potable. La compañía petrolera nacional de Bahréin declaró fuerza mayor para sus envíos tras un ataque iraní que incendió su complejo de refinería. Esta declaración legal exime a la compañía de sus obligaciones contractuales debido a circunstancias extraordinarias.

Los depósitos de petróleo en Teherán ardieron tras los ataques nocturnos perpetrados por Israel.

La guerra ha interrumpido las cadenas de suministro de petróleo en el Golfo Pérsico. Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo —alrededor del 20% del petróleo mundial— se transportan diariamente a través del Estrecho de Ormuz , según la firma de investigación independiente Rystad Energy. La amenaza de ataques con misiles y drones iraníes prácticamente ha impedido el paso de petroleros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán por el estrecho, que limita al norte con Irán.

Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han recortado la producción de petróleo a medida que se llenan los tanques de almacenamiento debido a la menor capacidad de exportación de crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también han atacado instalaciones de petróleo y gas desde el inicio de la guerra, lo que ha agravado las preocupaciones sobre el suministro.

En respuesta al alza de los precios, se ha debatido la posibilidad de recurrir a las reservas de petróleo de emergencia. Sin embargo, el lunes, el Grupo de los Siete principales potencias industrializadas anunció su decisión de no utilizar sus reservas estratégicas, al menos por ahora.

«Aún no hemos llegado a ese punto«, declaró el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, tras presidir una reunión de sus homólogos del G7. Aun así, declaró a la prensa en Bruselas que el grupo estaba «listo para tomar las medidas necesarias y coordinadas para estabilizar los mercados, como el acaparamiento estratégico de reservas».

El sábado, el presidente Donald Trump también restó importancia a la idea de recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, sosteniendo que los suministros estadounidenses eran abundantes y que los precios pronto caerían.

Sin embargo, el aumento de los costos del petróleo y el gas natural sigue impulsando al alza los precios del combustible, lo que repercute en otras industrias y sacude a las economías asiáticas que son especialmente vulnerables debido a la fuerte dependencia de la región de las importaciones procedentes de Medio Oriente.

Irán exporta aproximadamente 1,6 millones de barriles de petróleo al día, principalmente a China, que ha exigido el cese inmediato de los combates. Pekín podría verse obligado a buscar suministro en otros países si se interrumpen las exportaciones iraníes, otro factor que podría incrementar los precios de la energía.

“Todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro energético estable y fluido”, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, en una sesión informativa. “China tomará las medidas necesarias para salvaguardar su propia seguridad energética”.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, advirtió el lunes que habrá sanciones estrictas para las refinerías y estaciones de servicio que sean sorprendidas acaparando o coludiendo sobre los precios, y dijo que sería prudente encontrar alternativas a los suministros que deben viajar a través del Estrecho de Ormuz.

En todo el sudeste asiático, el aumento de los precios ha provocado largas colas frente a las gasolineras.

“El aumento de los precios del petróleo y el gas afectará a todos y a nuestra economía”, declaró Le Van Tu, quien esperaba frente a una gasolinera en Hanói, la capital vietnamita. “Todas las actividades, incluidas las que utilizan el transporte a base de gasolina, se verán afectadas”.

El Kospi de Corea del Sur cayó un 6% a 5.251,87 puntos.

La última vez que los futuros del crudo Brent y estadounidense se negociaron cerca del nivel actual fue en 2022, después de que Rusia invadiera Ucrania.

El aumento de los costos de la energía impulsa la inflación, lo que afecta los presupuestos familiares y reduce el gasto de consumo, un motor fundamental de muchas grandes economías. Estas preocupaciones se han extendido a los mercados financieros, provocando una fuerte caída de los precios de las acciones.

En EE. UU., el precio promedio del galón de gasolina regular subió a $3.48 la madrugada del lunes, casi 50 centavos más que la semana anterior, según el club de motor AAA. El diésel, muy utilizado en el transporte marítimo, se vendió a aproximadamente $4.66 el galón, un aumento semanal de más de 80 centavos.

El precio del gas natural en Estados Unidos también ha subido durante la guerra, aunque no tanto como el del petróleo. Se vendía a unos 3,34 dólares por 1.000 pies cúbicos la madrugada del lunes. Esto supone un aumento respecto al precio de cierre del viernes, de 3,19 dólares.

Por: ELAINE KURTENBACH (AP)