El director general de Bienes Nacionales y director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Rafael Burgos Gómez, reveló ese miércoles que el valor computado hasta la fecha del patrimonio estatal ronda los RD$42 mil millones, aunque aún faltan por realizar al menos dos censos clave para conocer el valor total de los bienes del Estado dominicano.

También está pendiente el censo del patrimonio minero, que abarca tanto el subsuelo como la plataforma marina, así como otro censo vinculado al espacio atmosférico, donde, por ejemplo, se cobra a aeronaves extranjeras que sobrevuelan el país cuando no existen acuerdos de reciprocidad.

Puedes leer: Desmantelan más de 300 mafias en Bienes Nacionales y el CEA, revela Rafael Burgos Gómez

«Ustedes no saben que cuando pasa una aeronave por el territorio de la República Dominicana tienen que tener un acuerdo de reciprocidad con las partes, y eso implica que cuando haya acuerdo no se paga, pero cuando no haya acuerdo hay que pagar», explicó el funcionario.