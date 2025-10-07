Cuatro años de prisión, sin gloria ni victoria

Sean “Diddy” Combs

Productor musical

Los cuatro años y dos meses de prisión a que fue condenado por dos cargos relacionados con la prostitución pueden parecer, pero no son un triunfo en el proceso que enfrentaba. Aunque se le absolviera de delitos que implicaban una pena más grave, de todas formas la sentencia representa una lección y un mensaje.

Milton Morrison

Director del Intrant

Al romper el contrato con Dekolor y anunciar una nueva firma para la expedición de licencia de conducir dijo que el nuevo contrato generará al Estado beneficios por cerca de mil millones de pesos. De ser así cualquiera lo aplaudiría, pero los resultados están por ver. Además si el acuerdo no supondrá un conflicto que afectará la expedición del documento.

Josefina Miniño

Premio Adulto Mayor

El galardón con que se le distinguió representa un estímulo para todos los adultos. Por su incansable, activa y participaba labor como maestra, bailarina y coreógrafa se le consideró como ejemplo de inspiración para los adultos mayores. Su dinamismo, pese a su edad, la hacen merecedora del homenaje.