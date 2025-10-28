Cuba en máxima alerta ante inminente llegada del huracán Melissa

Cuba- Santiago de Cuba vive horas de tensión mientras el poderoso huracán Melissa se aproxima al oriente del país, aún sin que se sientan vientos fuertes, pero con un ambiente de creciente preocupación entre la población.

“Este es mi barrio, Santiago de Cuba. Aquí estamos, sin brisa todavía. Ya quitaron la electricidad a la 1:45 de la tarde”, relata un residente desde el balcón de su casa, donde describe los preparativos ante la amenaza del fenómeno atmosférico. “Tenemos la casa medio preparada, moviendo cosas, hirviendo agua… en fin”, agrega.

El Ejército y brigadas especializadas se encuentran desplegados como parte del plan nacional de respuesta a desastres, con el objetivo de atender posibles afectaciones eléctricas y estructurales.

Una amenaza de gran magnitud

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que Melissa se acerca a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 km/h, manteniéndose como el huracán más poderoso de la temporada atlántica 2025.

El organismo advierte que el ciclón tocará tierra en las próximas horas en Jamaica y continuará su trayectoria hacia el sureste de Cuba el miércoles, para luego dirigirse a las Bahamas el jueves, sin perder su intensidad extrema.

Masivas evacuaciones en Cuba

Ante la amenaza, las autoridades han evacuado a casi 650,000 personas en las provincias orientales, principalmente en zonas costeras y montañosas de mayor vulnerabilidad.

El último huracán categoría 5 que impactó directamente a Cuba fue Irma en 2017, según datos oficiales.