Miami, Florida. – El presidente Luis Abinader llegó este sábado al inicio de la cumbre convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde participará junto a otros mandatarios del hemisferio occidental en la denominada cumbre “Escudo de las Américas”.

El mandatario dominicano llegó a las 8:07 de la mañana (hora de Miami) al centro de convenciones del Trump National Doral Miami, donde fue recibido por la encargada de protocolo de la Casa Blanca, Mónica Crowley, junto a otros funcionarios norteamericanos.

A su llegada, el jefe de Estado caminó por una alfombra roja y luego un edecán oficial lo condujo hacia el interior del recinto donde se desarrolla el evento.

En el encuentro participan 12 países del hemisferio occidental. De acuerdo con la Casa Blanca, el objetivo principal de esta cumbre es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región, así como fortalecer la cooperación entre las naciones participantes.

Asimismo, se prevé que durante la jornada el presidente Abinader sostenga conversaciones e intercambios con otros mandatarios y representantes gubernamentales, con el propósito de impulsar iniciativas conjuntas en materia de seguridad regional y desarrollo económico.

Cumbre

Entre los temas a tratar en esta cumbre están el abordaje conjunto de la migración ilegal y masiva en Estados Unidos y el hemisferio occidental, así como la amenaza que representan las bandas criminales, los narcotraficantes y las organizaciones terroristas.

El cónclave busca además articular un bloque de cooperación para abordar temas de alto interés común, tanto en el ámbito regional como internacional.

Los países y sus respectivos mandatarios que participan en la cumbre “Escudo de las Américas” son:

República Dominicana: Luis Abinader

Chile: José Antonio Kast

Bolivia: Rodrigo Paz

Costa Rica: Rodrigo Chaves

Argentina: Javier Milei

El Salvador: Nayib Bukele

Ecuador: Daniel Noboa

Honduras: Nasry Asfura

Panamá: José Raúl Mulino

Paraguay: Santiago Peña

Trinidad y Tobago: Kamla Persad-Bissessar

Guyana: Irfaan Ali

Grandes medidas de seguridad han sido desplegadas en los alrededores de la sede del evento, el Trump National Doral Miami, debido a la magnitud del encuentro y a la presencia de numerosos jefes de Estado y delegaciones oficiales que participan en esta cumbre hemisférica.