Santo Domingo.- Damn Goldo y Sin Nombre, dos de los talentos más versátiles de la escena urbana dominicana, se preparan para subir a escena con su gran concierto este próximo 10 de octubre a las 8:00 p.m. en Escenario 360, bajo la producción de Covi Entertainment y Vibras en Vivo.

Los artistas que se caracterizan por fusionar generos como hip hop, afrobeat, reguetón y trap latino en un estilo propio, prometen una noche cargada de sorpresas, invitados especiales, así como de un recorrido por su mezcla de letras íntimas con jerga cruda sobre melodías profundas.

Damn Goldo y Sin Nombre se harán acompañar de una puesta en escena cargada de luces y visuales, diseñada para resaltar la esencia de su estilo.

Este concierto contara con la participación de los artistas invitados Aaron 21 y Branny quienes formaran parte de esta electrizante propuesta musical junto a Damn Goldo y Sin Nombre.

Su propuesta conecta la calle con la vulnerabilidad, envuelta en hooks inmediatos y una estética exportable que busca trascender fronteras.



Las boletas están a la venta en www.Ticketmax.com.do