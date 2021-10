Dan último adiós a Leslie Rosado

Santo Domingo.- Pasado el mediodía de este 05 de octubre en medio de llantos, dolor e impotencia familiares y amigos de la arquitecta de Leslie Rosado le dieron el último adiós en el cementerio Jardín Memorial de Santo Domingo Norte.

Durante la ceremonia de despedida de Leslie, su padre José Rosado expresó que un día antes del lamentable suceso le dio a su hija que él terminaría el edifico que estaba en la etapa final de construcción, pero ella le contestó “muchas gracias pero no le falta nada” y le dio las gracia rechazando la oferta.

El empresario describió a su hija como una mujer tenaz, orgullosa y trabadora.

“Yo no quiero hablar de la escena del crimen de Leslie porque es tan mezquina, tan estúpida y tan irracional y miserable que no merece ni un segundo de comentario porque esos mediocres no merecen ni siquiera ser mencionados” agregó José Rosado.

Los familiares de Leslie Rosado agradecieron las muestras de apoyo que han recibido desde el pasado sábado cuando ocurrió el suceso.

Sobre el hecho

La arquitecta Leslie Rosado de 36 años fue asesinada supuestamente por un agente policial en un extraño incidente ocurrido en el municipio de Boca Chica.

La mujer que había participado minutos antes del cumpleaños de su padre, se encontraba embarazada y en presencia de su hija de 15 años cuando recibió el supuesto el disparo en la cabeza que la dejo sin vida.

Rosado se trasladaba en una yipeta color blanco y de acuerdo a los vídeos publicados en las redes sociales fue baleada dentro del auto.

Hasta el momento las autoridades no han ofrecido una declaración oficial sobre la muerte de la mujer, que involucra supuestamente a un miembro de la Policía Nacional.

Se recuerda que hoy a las 04 de la tarde le conocerán medida de coerción a Janli Disla el agente de la Policía Nacional responsable de su muerte.