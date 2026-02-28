Daniel Toribio cuestiona crecimiento del empleo y señala dependencia del sector público en 2025

Santo Domingo.– El exministro de Hacienda y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, afirmó que el mercado laboral dominicano en 2025 mostró una marcada dependencia del sector público, especialmente en el empleo formal, en contraste —según dijo— con el discurso oficial sobre dinamismo económico.

Crecimiento con fuerte peso estatal

De acuerdo con cifras del Banco Central de la República Dominicana, el promedio de ocupados en 2025 alcanzó 5,139,951 personas, lo que representa un incremento interanual de 133,915 empleos.

Sin embargo, Toribio sostuvo que al analizar la composición del crecimiento se observa que el sector público concentró alrededor del 80 % del aumento en el empleo formal. “Cuatro de cada cinco nuevos puestos formales correspondieron a la nómina estatal”, indicó.

“El dato es claro: la formalización del empleo en 2025 estuvo impulsada casi exclusivamente por el aparato estatal. No fue el sector privado el que generó esa expansión”, expresó.

Al comparar el cuarto trimestre de 2024 con el mismo período de 2025, el empleo total aumentó en 117,948 personas, de las cuales 75,461 fueron empleados públicos, equivalente a cerca del 64 % del incremento neto en ese lapso.

Desaceleración y calidad del empleo

El economista señaló que este comportamiento es coherente con una economía que creció apenas 2.1 %, reflejando —a su juicio— una desaceleración significativa del empleo privado.

En cuanto a la calidad del empleo, indicó que la desocupación abierta pasó de 4.8 % en 2024 a 5.0 % en 2025, mientras que la informalidad se mantiene por encima del 54 %, afectando a más de la mitad de los ocupados.

Quizas te interese: Abel Martínez llama a la unidad del PLD en multitudinario acto en Hato del Yaque

“El récord en ocupación total puede servir para el titular, pero la discusión real es otra: de dónde sale el empleo y qué calidad tiene”, puntualizó.

Cuestionamientos sobre la política de austeridad

Toribio consideró contradictorio que el crecimiento de la nómina pública se produjera pese a que el 16 de septiembre de 2024, durante el espacio “La Semanal”, el Ministerio de Hacienda anunciara la congelación del número de empleados públicos a los niveles de agosto de ese año, como parte de un plan de contención del gasto.

Según afirmó, las cifras oficiales evidencian que el empleo estatal continuó en expansión, lo que —a su entender— revela una brecha entre el discurso de austeridad y la ejecución de la política pública.

“Los funcionarios del PRM dicen una cosa, pero hacen otra”, concluyó el dirigente opositor.