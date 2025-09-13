Santo Domingo.-El expresidente Danilo Medina y el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, encabezarán este domingo la asamblea de esa organización con sus dirigentes de los municipios Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pedro Brand.

Medina, presidente del PLD, y Pujols estarán acompañados de los miembros del Comité Político de esa entidad política opositora.

La actividad será a las 10:00 de la mañana, en el local del Polideportivo Las Caobas, en la avenida prolongación 27 de Febrero.

También te puede interesar:

Los convocados

Al encuentro fueron convocados los miembros del Comité Central del PLD de los municipios y distritos municipales.

También, los presidentes de comités intermedios y de base de las circunscripciones electorales 4 y 5 de la provincia Santo Domingo.

Con ese encuentro, el PLD continúa un programa de asambleas en provincias y circunscripciones electorales pautadas por el Comité Político.

La organización, en un comunicado de prensa, expresó que en esa actividad serán resaltados los aportes al país de los gobiernos del PLD.

Igualmente, la alta dirigencia peledeísta aprovechará la asamblea para juramentar a los nuevos miembros de esa entidad partidaria, que han ingresado últimamente, la mayoría de ellos, nuevos electores.