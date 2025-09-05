Danilo Medina se distancia de Maxy Montilla y defiende su honorabilidad

El expresidente Danilo Medina consideró como “una cuestión sumamente extraña” que el Ministerio Público no sometiera a su cuñado Maxy Montilla, al tiempo que criticó que él no exigiera que lo sometieran a la justicia porque era su deber afirmar que estaba dispuesto a demostrar su inocencia.

Tras aclarar que no tiene ningún tipo de relación con el señor Montilla, más allá de que él es medio hermano de su esposa y por consiguiente su cuñado, Medina reveló que cuando Maxy Montilla le explicó los alcances del pacto que había arribado con el Ministerio Público, le advirtió que también cedió su honor, su dignidad y su estabilidad.

Montilla, mencionado en el expediente Antipulpo por la comisión de irregularidades en contrataciones millonarias con las empresas distribuidoras de electricidad, convino con las autoridades de devolver al Estado cerca de tres mil millones de pesos y liquidar sus empresas.

Maxy Gerardo Montilla Sierra

El exmandatario dijo que ni su esposa ni él estuvieron de acuerdo con ese convenio, que “lo libra de estar tras las rejas”, pero lo coloca “detrás de las rejas de la sociedad”.

Ha hecho bien el expresidente Medina en apartar a su familia del caso judicial que afecta a su cuñado, así como de defender su propia honradez y su gestión como gobernante, al señalar que nunca gestionó la adjudicación de obras en favor de ningún funcionario. No debería olvidarse que los casos penales son siempre de responsabilidad personal, aunque en ocasiones causen perjuicio político y dañen reputación de terceros.