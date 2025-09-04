La corrupción como modelo de negocio

El Ministerio Público, con la homologación de un tribunal, arribó a un acuerdo con Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, mediante el cual acepta su responsabilidad penal en el caso Antipulpo y conviene junto a sus empresas el decomiso en favor del Estado de RD$3,000 millones.

Montilla Sierra fue encartado, en el expediente por usar sus empresas como vehículo societario para participar en procesos en perjuicio del patrimonio público a través de las empresas distribuidoras de electricidad (las Ede).

En principio, fue acusado de distraer unos de 20 mil millones de pesos a través de un monopolio en las contrataciones a las Ede, pero tras arduas negociaciones, el MP aceptó el decomiso de RD$2,000 millones, el pago de una indemnización de RD$600 millones y de RD$431, 816,307.90 a la Dirección de Impuestos Internos, así como el decomiso de un solar en Naco valorado en más de 50 millones de pesos.

El Ministerio Público ha sido recurrente en aplicar el criterio de oportunidad, establecido en el artículo 370 del Código Procesal Penal, a los fines de abreviar el proceso penal en casos de acusados que acepten su responsabilidad en los hechos imputados, como es el caso de Montilla, aunque en círculos judiciales se considera que ese contratista salió ganando con ese arreglo porque, aunque las cuentas de sus empresas fueron congeladas durante casi cinco años, al final, de una acusación que entrañaba 20 mil millones de pesos, solo tendrá que retornar al Estado unos RD$3,000 millones.