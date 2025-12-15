Santo Domingo.-El expresidente, Danilo Medina, (2012-2020) afirmó que la ciudadanía dominicana debe aprender a juzgar a sus líderes por sus hechos y por su conducta a lo largo del tiempo, y no por los discursos con los que muchos se presentan como abanderados de la honestidad y la transparencia.

El planteamiento del exmandatario Medina se produjo a raíz del proceso judicial por el desfalco millonario de más de 15 mil millones de pesos a la ARS Seguro Nacional de Salud (Senasa), caso en el que su exdirector, Santiago Hazim, fue enviado a cumplir 18 meses de prisión preventiva junto a otros seis imputados, mientras a tres se les impuso arresto domiciliario.

En ese contexto, Medina, quien preside el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostuvo que casos como este dejan una enseñanza clara para la sociedad, en cuanto a la necesidad de evaluar a quienes ejercen o aspiran al poder más allá del discurso público.

“La gente que constantemente se quiere validar hablando de honestidad, de transparencia y de pureza… el pueblo dominicano tiene que seguirlos no por el discurso que dicen, sino por lo que hacen en su vida”, expresó al ser abordado por la prensa.

A su juicio, los valores auténticos no se proclaman, sino que se reflejan de forma natural en la trayectoria personal y pública de cada individuo.

“Porque el que es honesto, es pulcro, es íntegro, no vive pregonando esos valores. Basta con que se conozcan sus pasos por la vida para hacerse una idea de quiénes son”, afirmó.

El exmandatario reiteró que la mayor lección de este tipo de procesos judiciales es no dejarse arrastrar por discursos coyunturales que buscan ganar legitimidad ante la población.

“No hay que seguir a la gente por el discurso coyuntural que levantan ante la población, sino por lo que hacen con su vida privada y cuando llegan a la vida pública”, concluyó.