Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó este viernes al exjugador de las Grandes Ligas, Darryl Strawberry, quien había enfrentado problemas legales por evasión fiscal en 1995 y cargos por posesión de cocaína.

La Casa Blanca informó que Trump «aprobó un indulto al tres veces campeón de la serie Mundial y ocho veces All-star de las Grandes Ligas».

El indulto fue otorgado tras considerar que el exbeisbolista «cumplió condena y pagó sus impuestos atrasados tras declararse culpable de un cargo de evasión fiscal».

También te puede interesar:

Strawberry, de 63 años, fue una de las grandes figuras del béisbol en la década de 1980 con los Mets de Nueva York, pero su carrera se vio empañada por reiterados problemas de adicción y varios arrestos que lo alejaron de los diamantes.

De acuerdo con el comunicado de la Administración, el exbeisbolista «encontró la fe en el cristianismo y ha permanecido sobrio más de una década».

Strawberry publicó en Instagram una foto suya con el presidente y escribió: «Gracias, presidente Trump por mi indulto total y por finalizar esta etapa de mi vida, permitiéndome ser verdaderamente libre y limpio de todo mi pasado».

Este año, Trump ha concedido indultos a más de 1.500 personas, incluyendo a los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como a figuras políticas condenadas por corrupción, como el exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich.

También se incluyeron excongresistas y otros exfuncionarios en varias rondas de clemencias a lo largo del año.