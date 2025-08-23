“Tenemos que dar el primer trompón en la boca para que ellos sepan contra quienes se están enfrentando”, dijo David Jones, sobre el próximo duelo contra Argentina en la continuación del Fiba Americup.

Sus declaraciones fueron luego de la contundente victoria ante Colombia 84-59, en el inicio del certamen, en la cual Jones fue la figura principal con 22 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias.

David Jones dijo que lo más importante no son sus estadísticas personales, sino colaborar con los triunfos del equipo dominicano.

Jassel Pérez estuvo certero en ofensiva

Puede leer: Dominicana contra Colombia en Americup

“La meta es ganar, estar feliz, el triunfo no es para mí, sino para todo un país, por eso trabajaré para dar lo mejor de mí en cada partido”.

A la altura

Jassel Pérez respondió a la altura de la confianza que han depositado en su persona, al registrar cifras dobles en anotación frente a Colombia con 16 puntos, viniendo desde el banco.

Pérez celebró la victoria del equipo dominicano, pero dijo que deben mantener la mentalidad conservadora y respetar a todos los rivales.

“No nos podemos desenfocar del objetivo que es lograr el campeonato y hacer historia, creo que vamos por un buen camino”.

Jassel, quien afirmó cumplir un sueño al representar a la selección de Mayores en este evento, dijo que deben seguir cumpliendo con los sistemas del dirigente García y jugar unidos durante todo el torneo.

Juego duro

El destacado dirigente Néstor -Che- García dijo que deben salir con todo frente al equipo argentino en el partido de este domingo, pues los suramericanos tienen un plantel joven con mucho que demostrar.

“Tienen jugadores jóvenes con hambre, que pueden correr y juegan duro todo el tiempo”.

Agregó que el torneo es muy complejo pues se juegan muchos partidos en pocos días, por lo que es importante dosificar bien los minutos en cancha de todos los jugadores.