Los Boston Red Sox tuvieron una temporada interesante el año pasado. Todo comenzó con el drama de Rafael Devers, y una vez que fue traspasado, el equipo pudo concentrarse plenamente en el béisbol nuevamente. Si bien Devers no quería ser solo bateador designado, estaba registrando buenos números antes del traspaso.
“A Devers le costó un tiempo adaptarse a las funciones de bateador designado, pero últimamente está rindiendo a un nivel excepcional. Viene de una racha de nueve partidos con un OPS superior a 1.200, pero ahora su posición ha vuelto a ser tema de conversación”, escribió Jackson Roberts de SI.
En una entrevista en el podcast de ITM, el miembro del Salón de la Fama David Ortiz dejó claro que espera que los Red Sox fichen a Pete Alonso en lugar de a Kyle Schwarber como el próximo bateador designado del equipo.
“De cualquier forma, puedes estar satisfecho”, dijo Ortiz a Joey Copponi y Scott Neville en el podcast “ITM” el viernes. “Estamos hablando de dos monstruos. Pero si tuviera que elegir uno, dado que tengo a Roman Anthony como bateador zurdo, me inclinaría por un bateador diestro. Hay muchos lanzadores zurdos de poder saliendo del bullpen.
A estos muchachos realmente no les importa. Pero ya sabes, los oponentes van a analizar los enfrentamientos. Cuando tienes dos zurdos, uno detrás del otro, creo que hemos reforzado muy bien nuestro cuerpo de lanzadores zurdos. Un bateador diestro de poder para aprovechar al monstruo será una ventaja”.
Aunque Alonso ha pasado toda su carrera con los Mets de Nueva York , sus comentarios durante la temporada sugieren que no necesariamente está pensando en irse.
“Pero bueno, ya veremos qué pasa. Me encanta, es genial, pero la verdad es que no se puede predecir nada. Y yo… estoy concentrado en terminar esto. No había pensado en ser agente libre hasta que estamos hablando de ello ahora”, dijo Alonso. “Sería fantástico quedarme. Pero, como siempre, pase lo que pase. No tengo una bola de cristal. Ojalá la tuviera, pero ya veremos”.
La incorporación de Alonso a los Red Sox les daría otro bateador poderoso y fortalecería aún más su alineación. Es probable que el primera base consiga un contrato importante, incluso si solo juega como bateador designado.
Sería una jugada interesante para Boston y una que podría fortalecer significativamente al equipo. Los Red Sox aspiran a dar la sorpresa en 2026, y la contratación de Alonso sin duda les ayudaría a lograrlo.
Por: HUNTER COOKSTON
THE SPORTING NEWS