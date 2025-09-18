Madrid.— La firma Carolina Herrera eligió la Plaza Mayor de Madrid para presentar su nueva colección, un evento al que asistieron personalidades de la cultura y el entretenimiento, entre las que se encontraban Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Pedro Almodóvar, Amaia y Sybilla, además de las hijas de la diseñadora venezolana, Patricia y Carolina Herrera.

Por primera vez en más de cuatro décadas, Carolina Herrera trasladó su desfile principal de Nueva York, su localización habitual, a Madrid, donde se presentó la colección primavera-verano 2026 bajo la dirección creativa de Wes Gordon.

La diseñadora Herrera (Caracas, 1939), considerada un icono de estilo y elegancia, no acudió al desfile, que congregó a más de 800 personas, entre celebridades como Isabel Preysler, Margarita Vargas y Sassa de Osma.

Por una alfombra rosa palo desfilaron los diseñadores Alejandro Gómez Palomo, Juan Avellaneda, Modesto Lomba y Sybilla, además de modelos como Nieves Álvarez, Karolina Kurkovà, Martina Klein, Vanesa Lorenzo, Marta Ortiz, Verónica Blume y Valeria Mazza.

De Yatra a Luis Fonsi

Los cantantes Luis Fonsi, Amaia y Sebastián Yatra se mostraron entusiasmados con el desfile de la firma. Yatra comentó: «Me gusta la moda, el diseño, pero me parece increíble este gran desfile en Madrid, una ciudad que se va a convertir en la capital del mundo. Tiene de todo: música, arte, gastronomía«.

La cantante Jeanette, vestida de blanco, acudió muy emocionada al desfile, a cuyo término sonó su mítica canción ‘Porque te vas’, compuesta por José Luis Perales.

El mundo del cine tampoco se quiso perder un desfile único que blindó la Plaza Mayor de Madrid, con actrices como Aitana Sánchez Gijón, Najwa Nimri, Bibiana Fernández, Olivia Molina, Macarena García, Marta Hazas, Hiba Abouk, María León y Miriam Giovanelli, todas luciendo diseños coloristas de Carolina Herrera.

Actores como Alfonso Bassave, Paco León y Martiño Rivas también asistieron al evento luciendo ropa y complementos de esta marca, que con este desfile se suma a una tendencia de trasladar desfiles de pasarela a enclaves icónicos, cargados de simbolismo cultural e histórica.