Parte de los bienes incautados ayer por la DNCD y el Ministerio Público a una red de narcotráfico y lavado de activos.

SANTO DOMINGO.- Bienes estimados en más de 70 millones de pesos, entre los que figuran casas, apartamentos, villas, discotecas, una embarcación, vehículos y prendas de alta gama, fueron ocupados ayer en una serie de operativos simultáneos realizados en diferentes puntos del país por la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

En dichos operativos, ejecutados con el apoyo de la Armada de la República, fueron arrestados Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo.

Las autoridades persiguen a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo), a quien exhortaron a entregarse.

Un equipo de 21 fiscales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, con el apoyo de 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada, realizaron 15 allanamientos de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia, contra miembros de la red a la que en septiembre de 2024 se le ocuparon 20 paquetes de cocaína, en el municipio Villa Mella.

Durante el operativo se incautaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, dos discotecas, vehículos, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco Jet Sky, prendas, documentos, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos, celulares y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Las discotecas ocupadas son Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en el Distrito Nacional.

“El desmantelamiento de esta red, dedicada al delito del tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, ha sido posible gracias a una amplia labor de seguimiento e inteligencia por parte del Ministerio Público y agentes de la DNCD”, indicó el Ministerio Público.

Evidencias ocupadas

En total, se realizaron 15 allanamientos en Baní, Distrito Nacional y Santo Domingo Este, como parte de una investigación encaminada a erradicar una red de narcotráfico internacional a la que se le daba seguimiento desde hace meses.

Se ocuparon, además 4 armas de fuego, incluyendo dos rifles de perdigones, 8 motocicletas, relojes de alta gama y varios documentos de relevancia. Detenidos serán puestos en las próximas horas a disposición de la justicia.

Por Silvio Cabrera y Diógenes Tejada