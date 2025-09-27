Santiago.- El Comité de Operaciones de Presas y Embalses (Copre), decidió desfogar con 50 metros cúbicos por segundo de la presa de Tavera, mientras permanezca el período lluvioso en República Dominicana.

Francisco Arias, director regional norte de la Defesan Civil, informó que la medida no representa peligro para los ciudadanos residentes aguas abajo del embalse en cuestión.

Asimismo, informó que todos los equipos de socorro tanto de la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y organismos estatales, se mantienen en alerta ante las inundaciones que seguirán en las próximas horas.

En esta ciudad, existen 52 zonas vulnerables, donde residen cientos de familias.

En esta ciudad las lluvias no habían ocasionado daños materiales hasta el sábado en la tarde.

Las lluvias han provocado la caída de árboles, postes del tendido eléctrico y vallas publicitarias, que han creado dificultades en el tránsito vehicular.