Denuncian las AFP retienen RD$2,800 MM

El presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, doctor Bautista Rojas Gómez, reveló esta mañana que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retienen 2,800 millones de pesos de familiares de afiliados que han fallecido.

Mientras que el diputado reformista Pedro Botello, principal promotor de que las AFP devuelvan el 30 por ciento de sus ahorros a los trabajadores, denunció que la retención de los fondos forma parte de un fraude que busca que los herederos de los fallecidos no reciban esos fondos.

Rojas Gómez explicó que se busca que las Administradoras de Fondos de Pensiones devuelvan a los parientes de los fallecidos los casi $ 3,000 millones que dejaron ahorrados los fallecidos. Añadió que hay 42 mil 377 cotizantes que murieron y sus parientes ignoran que tienen sus fondos en las AFP.

“Son cerca de 2 mil 800 millones de pesos, parece que son gente que no cumplieron con la cantidad de cuotas como dice la ley, no habían herederos que tuvieran pensión por menoría de edad, entonces los herederos son los que tienen que reclamar el dinero y ellos no lo saben, entonces nosotros lo que estamos solicitando es que nos den detalles por provincias de esos fallecidos para nosotros localizarlos y ayudarlos para que reclamen”, explicó.

Agregó que “hemos estado trabajando con las AFP, pero lo que hemos recibido hasta ahora por ejemplo para localizar esas personas no satisface”.