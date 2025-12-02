Corrupción en la mira: los desafíos del Ministerio Público ante dilaciones

Las dilaciones de los procesos por corrupción no sólo intrigan a la opinión pública, sino que constituyen un desafío para el Ministerio Público. Casos como el del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, llevan 19 reenvíos, en tanto otros que involucran a exfuncionarios se teme que trillen el mismo sendero.
Rodríguez culpó a la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) de la demora en el juicio que lo involucra en un supuesto desfalco de más de cinco mil millones de pesos.
