Desalojos en Arroyo Hondo: residentes denuncian violencia

El Ministerio de Obras Públicas había anunciado los desalojos que inició el viernes para la ampliación de la avenida República de Colombia, pero residentes en el barrio Cuba, de Arroyo Hondo II, han denunciado que fueron sacados de sus hogares de manera violenta y sin previo aviso.

Si se registró algún exceso, como se ha denunciado, las autoridades tendrán que tomar las acciones correspondientes. Amén de que se da por descontado el cumplimiento con todos los requisitos para el operativo. Bajo ninguna circunstancia se tiene que atropellar a nadie en una acción como la de sacar a familias de sus hogares, lo que siempre resulta odioso y traumático.

Pero la verdad es que desde hace tiempo se había anunciado que se efectuarían los desalojos, que residentes en el sector dicen se quejan tanto de que comenzaron sin previo aviso como con violencia, para el proyecto vial. No se descarta que algún agente de la Policía se excediera frente a la resistencia de algún vecino que se negara al desalojo, más aún cuando durante el operativo hubo varios detenidos. Pero cierto o no, las brigadas de Obras Públicas como los agentes que intervienen en el desalojo tienen que observar la mayor ecuanimidad para evitar exacerbar los ánimos.