Desalojos en Arroyo Hondo: residentes denuncian violencia

El Ministerio de Obras Públicas había anunciado los desalojos que inició el viernes para la ampliación de la avenida República de Colombia, pero residentes en el barrio Cuba, de Arroyo Hondo II, han denunciado que fueron sacados de sus hogares de manera violenta y sin previo aviso.
Si se registró algún exceso, como se ha denunciado, las autoridades tendrán que tomar las acciones correspondientes. Amén de que se da por descontado el cumplimiento con todos los requisitos para el operativo. Bajo ninguna circunstancia se tiene que atropellar a nadie en una acción como la de sacar a familias de sus hogares, lo que siempre resulta odioso y traumático.
Puedes leer: Errores y contradicciones tras el apagón