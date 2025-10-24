Panama.- La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) afina los últimos detalles para su participación en la primera edición de la Copa América de Béisbol, evento que tendrá como sede exclusiva el estadio Mariano Rivera en Panamá.

El presidente de Fedom, Juan Núñez, anunció la designación de Luis Andrew Polonia (Luisito Polonia) como gerente general del combinado dominicano. A su vez, Polonia nombró a Alexis Gómez como dirigente del equipo, decisión que fue oficializada mediante comunicado difundido el lunes 20 de octubre.

Aunque Venezuela presentó propuestas para acoger uno de los grupos, finalmente toda la competición se desarrollará en Panamá, manteniendo intacto el formato y calendario previstos. Los encuentros correspondientes al Grupo A se disputarán en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, mientras que más detalles organizativos serán dados a conocer la próxima semana.

La Copa América, organizada por la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas), se celebrará del 13 al 22 de noviembre de 2025, otorgando 500 puntos en el ranking mundial de la WBSC al país ganador.

La República Dominicana competirá en el Grupo A junto a Cuba, Curazao, México, Nicaragua y Venezuela.

El Grupo B estará integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Panamá y Puerto Rico.

El cronograma del torneo se distribuirá de la siguiente forma: