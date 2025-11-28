Santo Domingo.– Durante un operativo contra el comercio ilícito que pone en riesgo la salud pública, la Dirección de Inteligencia del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) desmanteló una fábrica clandestina de alcohol que operaba en condiciones de extrema insalubridad.

El operativo fue ejecutado como parte de las medidas preventivas para frenar la distribución de bebidas adulteradas durante el periodo navideño, época en la que aumenta el consumo y, por tanto, el peligro para la población.

Las autoridades explicaron que el centro clandestino utilizaba un sistema rudimentario y altamente riesgoso para la salud humana, lo que elevaba el potencial letal del producto final.

Los agentes determinaron que la instalación se abastecía de agua directamente del río Ozama, a través de tuberías de PVC conectadas a una bomba de succión de gasolina.

Fábrica oculta entre maleza para evadir controles

Los tanques utilizados para la fermentación se encontraban escondidos entre la maleza, con el evidente propósito de evadir la vigilancia de las autoridades.

Este hallazgo confirma, según el Ceccom, la estructura criminal detrás de la operación, que pretendía colocar un producto mortal en el mercado local sin ningún tipo de control sanitario.

La fabricación, almacenamiento y manipulación del líquido se realizaban sin medidas higiénicas mínimas, constituyendo una amenaza directa para quienes pudieran consumirlo.

La acción forma parte de la estrategia de seguridad reforzada que cada año se activa durante las festividades decembrinas.

Resultados del operativo

Durante la intervención, los agentes procedieron a la inhabilitación inmediata de toda la infraestructura ilegal.

El decomiso incluyó 16 tanques de metal de 55 galones cada uno, así como 9 garrafones plásticos utilizados para el almacenamiento del líquido.

En total, fueron destruidos 1,235 galones de alcohol adulterado. Los recipientes fueron vaciados y perforados en el lugar, garantizando que no pudieran ser reutilizados ni reintroducidos al mercado.

La operación fue calificada por las autoridades como un golpe crucial para evitar intoxicaciones masivas durante la temporada navideña.

Advertencia a la población y vigilancia reforzada

El Ceccom reiteró su compromiso de mantener vigilancia activa en todo el territorio nacional para prevenir tragedias vinculadas al consumo de alcohol adulterado.

La institución exhortó a los ciudadanos a adquirir sus bebidas exclusivamente en establecimientos autorizados y a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con la producción y comercialización de alcohol.

Recordó que las intoxicaciones por bebidas adulteradas suelen incrementarse durante las festividades, por lo que las acciones preventivas se intensifican en este periodo.

El organismo garantizó que continuará realizando operativos estratégicos para proteger la salud y la vida de la población.