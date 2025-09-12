Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este viernes, se esperan aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, en varias provincias del interior del país, por la incidencia de una vaguada en altura, combinada con el calentamiento diurno, y la interacción del viento con la orografía.

La institución detalló que, durante la mañana, se prevén chubascos aislados sobre localidades del este, especialmente, en La Altagracia, La Romana, y San Pedro de Macorís, asociados al arrastre del viento del este/sureste.

En horas de la tarde, se producirán aguaceros, tormentas eléctricas, y ráfagas de viento, en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Pedernales, Independencia, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, y Puerto Plata.

Asimismo, se producirán lluvias en sectores del norte de Azua, La Vega, Santiago y Elías Piña, donde podrían ser de moderadas a fuertes.

Mientras que, el resto del país, permanecerá con cielo de pocas nubes, y ligeramente grisáceo, debido a la leve concentración de polvo sahariano.

Actividad ciclónica

El organismo informó que, se vigila una onda tropical localizada cerca de la costa occidental de África, la cual está produciendo aguaceros, y tormentas eléctricas desorganizadas.

Durante el fin de semana, y a inicios de la próxima semana, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual de este sistema.

En las próximas 48 horas, presenta una probabilidad muy baja de alcanzar la categoría de ciclón tropical; sin embargo, en los próximos siete días, la probabilidad aumenta a un 40 %.