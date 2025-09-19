Miami .— Un operativo conjunto de autoridades federales y estatales en Florida culminó con la detención de 230 personas, entre ellas 46 inmigrantes indocumentados, acusados de solicitar servicios sexuales, ofrecer prostitución y transportar prostitutas, informó este viernes la Fiscalía General del estado.

El fiscal general James Uthmeier detalló que durante la operación se identificaron 12 posibles víctimas de trata de personas. La investigación se extendió por siete días y utilizó redes sociales y plataformas de contratación de acompañantes para contactar a los implicados.

Detienen a 230 personas

La mayoría de los detenidos tiene antecedentes penales, acumulando en conjunto 296 delitos graves y 348 delitos menores, según el comunicado oficial.

Entre los arrestados se encuentran 46 inmigrantes indocumentados procedentes de Venezuela, Perú, México, Honduras, Guatemala, Cuba, Brasil, Colombia y Bahamas.

“Los traficantes de personas son depredadores viles que explotan a los vulnerables, y una vez más, un número desproporcionado de los arrestados en esta operación eran inmigrantes indocumentados”, afirmó el fiscal Uthmeier.

El operativo fue liderado por la Oficina del Alguacil del Condado Polk, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias federales.