Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su desacuerdo por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en diciembre en República Dominicana a la que dijo, no asistirá, por atender asuntos en su país.

“No, no voy a asistir”, dijo tajante Sheinbaum en su conferencia diaria en el Palacio Nacional y agregó que su gobierno está analizando si habrá representación de México- “eso es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir».

