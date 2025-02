Diálogo tripartito: “Sindicalistas amenazan con retirarse”

Santo Domingo.- Los sindicalistas se retirarían del diálogo tripartito donde se discute la propuesta de aumento salarial de un 20 por ciento sometida por el presidente Luis Abinader, si los empresarios introducen el tema de la cesantía laboral, advirtió esta mañana el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu.

“Los empresarios que no inventen con eso, que se bajen de las nubes que eso no va, ya cesantía es un tema discutido y cerrado. Pero además queremos exhortar al senador Rafael Varón Duluc, que preside la comisión del Senado que estudia la reforma laboral, que le evite el problema al país y que no se atreva a introducir ese tema en el informe que rendirán”, sostuvo.

Explicó que en las discusiones que iniciaron ayer, la agenda debe ser para debatir la escala de tarifa de salario mínimo no sectorizado, “porque para eso fuimos convocado por el Comité Nacional de Salarios, nadie puede introducir otro tema que no sea la escala salarial, ahí no se puede hablar de cesantía por ningún lado”.

Abreu destacó que los empresarios no se atrevieron a plantear el tema de la cesantía en el diálogo, pero luego de la reunión hablaron a los medios de comunicación donde dijeron que el tema debía llevarse a la agenda salarial.

El presidente del CNUS, dijo esperar que los empresarios lleven una propuesta ajustada a la realidad que viven los trabajadores dominicanos en la actualidad.

“Yo espero que los empresarios traigan una propuesta que no sea insignificante, que sea negociable y dejando fuera el tema de la cesantía, que no está en discusión, para que podamos llegar a un acuerdo rápido” dijo Abreu.

Explicó el sindicalista que la escala de tarifa de salario mínimo abarca cinco categorías que son mayoritaria en el sector privado.

Informó que entregaron a los empresarios y al gobierno su propuesta de aumento salarial de un 30 por ciento para los trabajadores del sector no sectorizado y que esperan que en un corto plazo se produzca un incremento de sueldo digno.

Abreu dijo que la propuesta de Abinader de aumento de un 20% es simplemente el punto de partida para una mejoría.