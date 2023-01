Días feriados durante 2023

NUEVA YORK.- La entidad “Prensa & Comunidad Hispana” (PreCoHis), presidida por el autor de esta crónica, asumiendo su compromiso con las comunidades en los Estados Unidos, desglosa los días feriados durante el 2023 en varias naciones del mundo donde residen decenas, cientos y millones de hispanos, entre ellos dominicanos.

En USA habrá 11 días de fiestas: Domingo 01/01/2023 = Año Nuevo. Lunes 02/01/2023 (por transfer Año Nuevo). Lunes 16/01/2023 = Martin Luther King Jr. Martes 14/02/2023 = Día de San Valentín. Lunes 20/02/2023 = Nacimiento de George Washington. Lunes 29/05/2023 = Día de los Caídos. Martes 04/07/2023 = Día de la Independencia. Lunes 04/09/2023 = Día del Trabajo. Lunes 09/10/2023 = Día de la Raza. Sábado 11/11/2023 = Día de los Veteranos. Jueves 23/11/2023 = Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day). Lunes 25/12/2023 = Día de Navidad. Ver: https://dias-festivos.eu/dias-festivos/estados-unidos/

En la RD: Domingo 1 de enero = Día de Año Nuevo, no se cambia. Viernes 6 de enero = Día de los Santos Reyes, se trabaja y se cambia para el lunes 9 de enero. Sábado 21 de enero = Día de la Altagracia, no se mueve. Jueves 26 de enero = Día de Duarte, es laborable, y se cambia para el día 30. Lunes 27 de febrero = Día de la Independencia RD, no se cambia. Viernes 7 de abril = Viernes Santo, no se cambia.

Lunes 1 de mayo = Día del Trabajo, tampoco se mueve. Jueves 8 de junio = Corpus Christi, no se mueve. Miércoles 16 de agosto = Día de la Restauración, no se cambia. Domingo 24 de septiembre = Día de Las Mercedes. Lunes 6 de noviembre = Día de la Constitución. Lunes 25 de diciembre = Día de Navidad. Estos tres últimos días festivos no están sujetos a cambio.

