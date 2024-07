Juristas señalan Código Penal está lleno “fallas” y con sanciones ya estipuladas en otras leyes

Las fallas del proyecto de reforma del Código Penal que buscan aprobar senadores y diputados tiene tantas que podría ser declarado inconstitucional y muestra que los congresistas no lo han leído porque contempla sanciones que ya están estipuladas en otras disposiciones y leyes especiales, aseguraron tres abogados expertos en derecho penal y constitucional.

Se pusieron a disposición del Congreso Nacional para colaborar y que se corrijan las debilidades que a su entender afectan la pieza.

Igualmente Francisco Álvarez Martínez, María del Pilar Zuleta y Laura Acosta, coincidieron en que el Código ocasionaría tiene graves problemas al ciudadano común, pero también a los propios funcionarios que se verán expuestos a tener que responder ante los tribunales.

Dijeron que por más de 20 años los legisladores fueron haciendo agregados a la iniciativas, pero sin sacar articulados que al pasar de los años fueron introducidos y aprobados en otras leyes.

Otro elemento que llamó la atención de los juristas es la rapidez con la que los legisladores pretenden refrendar la pieza, después de tenerla más de 20 años engavetada.

Al ser entrevistado en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Álvarez Martínez, Del Pilar Zuleta y Acosta, plantearon en la necesidad de que la pieza legislativa sea leída y analizada en apego a la Constitución y la viabilidad penal.

Álvarez Martínez

En la entrevista el abogado penalista Alvarez Martínez, sacó a relucir que parte de los artículos del Código Penal son propuestas que hicieron en el año 1997 algunas instituciones, y que no fueron revisadas para actualizarlas.

Al mismo tiempo atribuyó la urgencia en aprobar el proyecto en que se busca repartir responsabilidades ahora que el Congreso es más democrático y hay representación de varios partidos. Agregó que a partir del 16 de agosto próximo el organismo estará integrado, en su mayoría, por legisladores de un mismo partido político.

“Ellos (el Gobierno) quieren aprobarlo en la conformación que aparente tener más democracia porque después del mes que viene el Congreso va a ser casi totalmente unipartidario y evidentemente lo que pase o no, va a ser atribuido a un solo partido”, precisó.

Agregó que “es una irresponsabilidad de cada uno de nosotros individualmente porque esto lo están cocinando hace 20 años y seguimos votando por la misma gente”.

Laura Acosta

Para la jurista Laura Acosta, el proyecto de Código Penal que actualmente se discute en el Congreso es un “tollo”.

“El código está redactado de tal manera que va a provocar serios problemas procesales prácticos. En los últimos 20 años todos los que han participado en el Congreso son responsables, porque este es el mismo código que venimos viendo desde hace 20 años.

Añadió que “la prueba de que es el mismo código es que aquí hay sanciones penales para cosas que ya están sancionadas en algunas leyes”. Citó normas que están contenidas en el Código de Trabajo, el Código Civil, leyes especiales y otras leyes.

Censuró que el nuevo Código Penal, que está a la puerta de una eventual aprobación, “nadie lo ha revisado ni siquiera para actualizarlo de hace 20 años cuando se redactó”.

Agregó que, este documento va más allá del artículo 107 y siguientes, punto de debates por el aborto y las tres causales; ya que contiene otros puntos más graves.

“Los que ejercemos esta profesión llevamos hace años diciendo que esto va más allá de un problema, yo me alegro que vengamos aquí hoy a hablar de otras situaciones que no sean los artículos 107 y siguiente, ¿qué es un tollo esos artículos? sí, pero ese para mí no es el problema más grave, es grave porque atenta contra el derecho de las mujeres, pero no es el más grave”, opinó la especialista.

Del Pilar Zuleta

Mientras que Del Pilar Sostuvo que la pieza legislativa contiene varios textos que son inconstitucionales, vulneran condiciones contenidas en la Constitución y desconocen tratados y compromisos internacionales.

“Como academia levantamos bandera en el sentido de que estamos en la disposición, no es que hayamos sido tímidos, es que no nos han dado la oportunidad”, dijo.

Zuleta, al criticar el poco tiempo dado por la comisión especial que estudia el proyecto de Código Penal sostuvo que “ningún jurista que se respete iba a hacer un documento a vuelo de pájaro, sin el rigor y la fundamentación debida, lo que nos ha tomado por sorpresa a la comunidad jurídica es el afán con que se está queriendo aprobar”.

La sesión

En la sesión de este jueves figura el proyecto de Código Penal que consta de 419 artículos y otros proyectos de Código sometidos por los diputados Magda Rodríguez, José Horacio Rodríguez, Lila Alburquerque y Sadoky Duarte.