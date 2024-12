Todos los puntos del Código de Trabajo serán tocados, no hay ninguno que esté prohibido, “los vamos a tocar todos, incluyendo la cesantía”, se busca tener una pieza integral, advirtió esta mañana el senador Rafael Barón Duluc, presidente de la comisión especial del Senado que estudia la pieza.

De esta manera el legislador responde al presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, quien reiteradamente h dicho que no permitirán que la cesantía sea tocada durante los debates.

Barón Duluc aclaró que la comisión realiza un trabajo responsable sin parcializarse con ningún sector de los involucrados en las discusiones del código laboral.

“Nosotros no podemos tener la actitud de que no se va tocar tal tema, no, nosotros vamos a tocar todos los temas y todo se va a revisar, porque si fuera así entonces, uno solo tendría que firmar los proyectos y no se trata de eso, uno tiene que conocer el Código de manera integral y en eso es que estamos, pero eso no significa que vayamos a perjudicar a ningún sector. Lo que pasa que algunos sectores quieren que diga cuál es su posición, y nosotros en estos momentos estamos escuchando a todas las partes y no podemos venir con posiciones específicas, porque entonces nos descalificamos”, explicó.

Entiende que si apoyara a uno de los sectores quedaría descalificado para encabezar las discusiones en busca de consenso.

Dijo que hasta el momento han dirigido los trabajos con mucho equilibrio y ecuanimidad, escuchando por igual a todos los sectores.

“Yo como presidente de la comisión trato de ser lo más neutral posible, si opinó y la gente se siente afectada no irá a los debates, yo me descalificaría como presiente de dicha comisión, estamos trabajando con la mayor ecuanimidad y equilibrio posible, totalmente equilibrado estamos siendo. Los senadores somos políticos y nos debemos a la población, si tenemos postura que perjudiquen la ciudadanía entonces nos estamos descartando como político”, sostuvo Barón Duluc.

Añadió el senador de la provincia La Altagracia por el Partido Revolucionario Moderno, que “el presidente Abinader tampoco va a promulgar una ley que vaya en contra del pueblo dominicano, entonces lo que estamos buscando es que salga un código de manera integral, estamos hablando de la modificación de un código de trabajo”.

Los sindicatos

Ayer la Confederación Nacional Unidad Sindical (CNUS) rechazó la propuesta de los empresarios de que mantenga la cesantía hasta un límite de seis años para los nuevos empleados.

Rafael Abreu, presidente de la entidad, acusó al sector empresarial de intentar eliminar esa conquista de los trabajadores y en lo que estarían involucrados, dicen, senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que no identificó.

Advirtió que los trabajadores no aceptarán bajo ninguna circunstancia la propuesta del sector empresarial de reducir la cesantía.

También rechazó la idea de calcular el salario base para sacar el monto de la liquidación, la cual sería para un límite equivalente a 10 salario mínimo del sector laboral al que pertenece el empleado.

Los empresarios

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, dijo que no han propuesto la eliminación de la cesantía, sino su modificación, “que el término infinito no exista, más bien, que exista un límite que sea previsible y no signifique una carga para mejorar los salarios».

Planteó que hay que profundizar el diálogo y revisar los aspectos necesarios para llegar al mejor acuerdo posible.

Destacó que la meta debe ser un balance entre el crecimiento económico, la generación de empleos y el bienestar social de la República Dominicana, al tiempo de destacar que el proyecto de ley debe procurar, además, mejorar los salarios.