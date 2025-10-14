SANTO DOMINGO. – El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago dictó medidas de coerción contra los 11 agentes policiales acusados de la muerte de cinco hombres en un hecho ocurrido la tarde del pasado 10 de septiembre, en una plaza comercial de La Barranquita, Santiago.

A cuatro de los agentes se les impuso prisión preventiva, mientras que a los otros siete se les dictó fianza económica y presentación periódica, según dispuso el tribunal.

Entre los acusados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Quizas te interese: Fedomu y Cámara de Cuentas firman acuerdo para fortalecer la transparencia en gobiernos locales

Los agentes están siendo procesados por la muerte de:

Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), 26 años

(Deivito), 26 años Julio Alberto Gómez (La Tabla), 28 años

(La Tabla), 28 años Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly y/o Charli Chasc), 40 años

(El Charly y/o Charli Chasc), 40 años Edward Bernardo Peña Rodríguez , 35 años

, 35 años José Vladimir Valerio Estévez, 25 años.

El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, al imputarles los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario.

El caso continúa en desarrollo.