SANTO DOMINGO. – Con el objetivo de promover la transparencia, el control interno, la rendición de cuentas y la capacitación de los colaboradores municipales, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) firmó un acuerdo de colaboración con la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CC).

La firma se realizó durante la reunión del Consejo Directivo de Fedomu y fue suscrita por Nelson Núñez, presidente de Fedomu y alcalde de Samaná, y Emma Polanco, presidenta de la CC. También participaron Víctor D’Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana, y Félix Santos, director ejecutivo de Fedomu.

En su intervención, Núñez recordó que desde la llegada de las actuales autoridades de la Cámara de Cuentas, esta institución ha mostrado disposición de apoyar a los gobiernos locales y exhortó a los alcaldes a verla como un aliado estratégico para mejorar la gestión municipal.

“De ahí hemos elaborado este acuerdo, para seguir fortaleciendo nuestros procesos”, expresó Núñez, destacando que en su recorrido por las diez regionales de Fedomu se abordó el tema de la declaración jurada de patrimonio, señalando que la mayoría de los alcaldes han cumplido con este compromiso.

Por su parte, Emma Polanco manifestó su agradecimiento a Fedomu y a su presidente por su espíritu de colaboración, resaltando que este acuerdo busca establecer un marco general de cooperación técnica e intercambio de buenas prácticas.

“Desde la Cámara de Cuentas estamos en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta para hacer un trabajo de calidad y garantizar transparencia. Pueden contar con nosotros en todo momento, especialmente en los procesos de declaraciones juradas de patrimonio”, afirmó Polanco.

El convenio tiene como finalidad fortalecer la administración de recursos y la planificación continua de proyectos municipales, además de acompañar a las autoridades locales en la presentación institucional de rendición de cuentas presupuestaria.

Entre los compromisos asumidos por Fedomu está brindar apoyo a través de sus 10 Oficinas Técnicas Regionales en el seguimiento y cumplimiento de entrega de declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios municipales y demás sujetos obligados.