Santo Domingo.– La presunta reincidencia en hechos violentos fue uno de los elementos que pesó en la decisión judicial que envía a prisión preventiva a Jhokomo Hernández de la Rosa, conocido como “Yokomo” o “Sinaloa”, por un homicidio ocurrido en Villa Francisca.

La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva al imputado, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, que argumentó riesgo de fuga y posible obstaculización del proceso.

El caso principal que sustenta la medida corresponde al 26 de enero, cuando, según la acusación, Hernández de la Rosa habría atacado a tiros a Eminen Alexander Payano mientras este se desplazaba en una motocicleta, provocándole la muerte. En el incidente también resultó herido Esteuris Cuevas.

Sin embargo, las autoridades también lo vinculan a otro hecho armado registrado el 16 de febrero en la avenida 27 de Febrero, donde una joven de 22 años falleció en circunstancias similares, lo que refuerza las investigaciones sobre una posible conducta reiterada.

Aunque por este segundo caso no se han impuesto nuevas medidas coercitivas, el Ministerio Público confirmó que las indagatorias continúan abiertas y se realizan peritajes y levantamientos de evidencias.

Durante la audiencia, el tribunal consideró que existen elementos suficientes que comprometen preliminarmente al imputado con el homicidio de Villa Francisca, razón por la cual ordenó su envío a un centro penitenciario.

Hernández de la Rosa permanecerá bajo custodia mientras avanzan las investigaciones en ambos expedientes, en un proceso que busca establecer responsabilidades penales de manera definitiva.