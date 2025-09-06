Puerto Plata. – Un incidente marcado por discusiones, manoteos y hasta una bofetada se produjo este sábado entre la diputada de Puerto Plata, Fiordaliza Estévez, y una agente del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en Altamira.

El hecho ocurrió en la inauguración del puente sobre el río Bajabonico, donde, según testigos, la legisladora intentó ingresar a un área restringida al momento en que el mandatario realizaba el corte de cinta. Estévez reclamó acceso alegando su condición de congresista, pero los miembros de seguridad le impidieron la entrada debido a que el protocolo ya estaba cerrado.

Videos del altercado se difundieron de inmediato en redes sociales, mostrando a la diputada enfrentándose verbalmente con la oficial y, en medio de la tensión, lanzando una bofetada.

La agente intentó responder la agresión, pero otros miembros de seguridad intervinieron para frenar la confrontación. En las imágenes también se observa al esposo de la diputada, el alcalde de Luperón, Israel Brito, tratando de mediar en la situación.

Hasta el momento, la identidad de la agente no ha sido revelada por las autoridades, y las causas exactas que detonaron la reacción de la congresista tampoco han sido aclaradas. Lo que sí quedó evidente en las grabaciones fue el clima de tensión generado en un acto de carácter oficial.

Mientras tanto, la agenda presidencial en la provincia continuó con la entrega de 70 viviendas en el complejo habitacional Kosovo, beneficiando a más de 250 personas, así como la inauguración de dos centros educativos: la Escuela Primaria Saballo y la Escuela Básica Vuelta Larga. Ambas instalaciones cuentan con biblioteca, salón multiusos, cocina, comedor, enfermería, áreas de recreación y plaza cívica.