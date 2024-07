Diputados conocerían otros 2 proyectos del Código Penal

Otros dos proyectos de reforma al Código Penal se suman a la agenda de hoy de la Cámara de Diputados, con los que serían tres las iniciativas que cursan en la Cámara Baja sobre la normativa.

Ayer los diputados aprobaron en primera lectura y sin leerlo el mismo proyecto que había sido refrendado por los senadores el pasado 3 del mes en curso en el Senado de la República.

Esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que los proyectos sometidos por los diputados Magda Rodríguez y José Horacio Rodríguez, así como el presentado por Lila Alburquerque y Sadoky Duarte, figuran en la agenda de hoy porque serán discutidos conjuntamente con el aprobado ayer en primera lectura por el organismo.

Explicó que la comisión que tendrá a su cargo el estudio de los proyectos tiene la facultad de si hay aspectos de los distintos proyectos que pueden refundirlo o no.

Dijo que el trámite legislativo indica que los referidos proyectos deben ser vistos de manera conjunta en la misma comisión.

Pacheco afirmó que su rol es facilitar y ayudar a que el pleno tome su decisión de si habrá o no Código, luego de que la comisión examine el texto que fue aprobado en el Senado.

“Obviamente no es que yo he dicho eso es lo que indica el trámite legislativo y por eso aparecen en la agenda del día de hoy estos proyectos, porque van a ser discutidos conjuntamente o en la misma comisión, y la comisión tendrá la facultad de determinar si hay aspectos en uno y otro que pueden refundido o no. Todo eso lo va a ver la comisión con el detenimiento que las circunstancias ameritan”, dijo.

Agregó que “mi rol es siempre es el de mediar, de ayudar, de posibilitar a que el pleno tenga la posibilidad luego de que la comisión examine el texto que vino del Senado de tomar su decisión de si habrá o no habrá Código”.

“Por lo tanto no puedo adelantar en el sentido de lo que va pasar, en el sentido de la decisión del pleno, lo que yo si puedo adelantar es que mañana porque hay un consenso para ello, es que lo vamos a remitir a estudio de una comisión especial que se conformará mañana y que además va a tener la encomienda de escuchar a los diferentes actores de la vida nacional, a todo el que tenga algo que decir”.

Destacó que es de opinión que si es necesario la comisión que conocerá el proyecto convoque a una vista pública donde se escucharían a los sectores que deseen opinar sobre el Código.

“De manera que, y yo lo dije ayer, no se cuanto de ustedes lo oyeron este Código debemos llevarlos sin prisas. En ese sentido lo que sigue mañana es remitirlo a estudio de la comisión especial, y la comisión especial elaborará un seguimiento para poder evaluar todo lo que hay en el Código y todos los aspectos que están proponiendo los diferentes sectores de la vida nacional”, afirmó.

Añadió que “hay tiempo para una vista pública, hay tiempo para escuchar a los sectores que quieran manifestarse y hacer propuestas sobre los aspectos que se han estado señalando y sobre todo hay tiempo para examinarlo con tranquilidad”.

Primera lectura

Ayer la Cámara de Diputados aprobó sin leer, en primera lectura el proyecto de reforma al Código Penal de la República Dominicana, el cual no incluye las tres causales del aborto.

La pieza contó con el voto favorable de 100 diputados, nueve que se opusieron y 26 que se abstuvieron de emitir el sufragio.

De la pieza ser refrendada en segunda lectura sin modificaciones, será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación; de la legislación ser reformada, volverá al Senado para su conocimiento, que de ser aprobada, también será ley.