Diputados difieren tema violaciones

Dos diputados de los partidos Reformista Social Cristiano( PRSC) y Fuerza del Pueblo (FP) dijeron que el tema de la penalización de las violaciones sexuales en el seno del matrimonio es una tema delicado que tiene ser evaluado muy bien para no cometer injusticia.

Los diputados Máximo Castro Silverio y Juliana O’Neal, respectivamente, coincidieron en que no hay dudas que cuando un hombre obliga a la esposa a tener relaciones sexuales es una violación, pero que lo más difícil es demostrar cuándo se ha producido este delito.

Castro Silverio planteó que debido a lo delicado del tema, este no debía estar incluido en el Código Penal, sino conocido aparte.

“Porque yo le pregunto a ustedes cómo nos vamos a dar cuenta que se ha producido una violación en una relación tan íntima como la de los esposos en una cama, eso es delicado”, dijo el representante del PRSC por la provincia de Santiago.

Añadió que “yo creo que hay cosas que no debían estar en el Código Penal porque ese punto debe analizarse con mucha profundidad, sabemos que lo que es violación es violación, porque no puede nadie estar conforme con que le violen su mama, su hija, aunque sea por su esposo, pero creo que ese tema no debía estar en el Código porque eso es la palabra de ella contra la del hombre”.

Castro Silverio dijo que las relaciones matrimoniales son delicadas y es un tema que debe tratarse en el seno de la propia familia.

Juliana O’Neal

La diputada de la FP Juliana O’Neal consideró que no debe bajarse la pena cuando un esposo viola su esposa, porque no deja de ser una violación.

Sin embargo opinó que hay que comprobar muy bien si realmente se trató de un mal entendido o de una falta de comunicación en la pareja.

“Si yo no te doy permiso, me está irrespetando, me está violando, entonces entiendo que ese es uno de los puntos que debe revisarse en el Código Penal”, consideró la legisladora.

Añadió que “entiendo que si en la relación tiene que haber respeto y si yo soy tu compañera, tu compañera de vida, no soy un juguete sexual ni soy tu propiedad, entiendo que eso deber ser que ambas partes quieran”.

El tema enfrenta al presidente de la Comisión Bicameral que estudia el pieza, Santiago Zorrilla con su vicepresidente, Alexis Jiménez.