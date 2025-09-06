Disminuyen las posibilidades de formación de ciclones en el Caribe

Por el momento continúa disminuyendo las amenazas de ciclones tropicales en la región del Caribe donde se encuentra la República Dominicana.

En la actualidad solo existe en el océano Atlántico una onda tropical que se desplaza hacia el Caribe, pero el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos comunicó que están disminuyendo las posibilidades que el fenómeno se convierta en una depresión tropical en las próximos días.

Dijeron que esperan que la onda se mueva hacia el oeste y probablemente estará cerca de las Antillas Menores en el transcurso de la próxima semana para monitorear su progreso.

En las últimas 48 horas el fenómeno llegó a registrar 70% de posibilidades de formación en ciclón tropical, pero encontró una masa de aire cálida que dificultó su desarrollo, según los registros meteorológicos.

En la actualidad la probabilidad de formación en las 48 horas es de 30 por ciento y en los próximos 7 días también es baja de 30 por ciento, según se informó.

Mientras el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) comunicó que mantiene el seguimiento del fenómeno para mantener la población informada.

Meteorología comunicó que en la costa de República Dominicana el oleaje está bueno de 3 a 4 pies de altura condiciones favorables para que naveguen todas las embarcaciones en las costas del océano Atlántico en el mar Caribe.