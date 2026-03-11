Santo Domingo.– La joven modelo dominicana Chloé Paredes Peralta debutó en la Semana de la Moda de Milán 2026, donde lució diseños de la reconocida casa Fendi.

La modelo también participó en el desfile de Missoni y tuvo el honor de abrir la pasarela de Marni, consolidando su presencia en uno de los eventos más importantes de la industria de la moda.

Paredes Peralta, de 18 años, debutó internacionalmente con Dior durante la Semana de la Moda Primavera‑Verano 2025, desde donde ha ido posicionándose en importantes pasarelas del mundo.

A lo largo de su carrera, la joven dominicana ha desfilado para prestigiosas firmas como Balenciaga, Loewe y Miu Miu, mientras que este año logró su debut con Fendi en Milán, Italia.

En París, Francia, también participó en desfiles de Dior y de reconocidos diseñadores y casas de moda como Acne Studios, Dries Van Noten y Alexander McQueen, considerados entre los más influyentes del mundo.

Chloé Paredes Peralta nació en Santo Domingo y, además de su carrera en el modelaje, se ha destacado en el ámbito académico, donde obtuvo las mejores calificaciones de su promoción y se graduó con honores.

También es deportista y posee cinturón negro en Karate, disciplina que ha practicado con el constante apoyo de su madre, Milvia Peralta.