SANTIAGO.-El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional identificó esta mañana a los presuntos autores del tiroteo que ayer en la madrugada cobró las vidas de dos personas y donde otras tres resultaron heridas en un teteo en el populoso sector de Pueblo Nuevo, al norte de esta ciudad.

De acuerdo a la Policía Nacional, los responsables de ocasionar las dos muertes y las heridas de bala a los ciudadanos, son los señores Yudelfry Arias (Cara de Bola), Bujía, Yasel, Andy, Ewdin y el Siete, quienes son señalados como los autores de las muertes de Scotti Manuel Tejada Francisco, de 23 años y Jasson Alexander de los Santos Batista, de 20 años de edad.

En ese suceso también resultaron heridos y se encuentran recibiendo atenciones médicas en diferentes centros de salud de aquí, los señores Juan Antonio Toribio Martínez, Russell Arath Núñez y Elistha Heridania Almonte, de 75, 19 y 24 años, respectiamente.

Se recolectaron 67 casquillos de calibre 9 mm en el lugar donde ocurrió el tiroteo

El incidente ocurrió en la calle Anacaona Almonte esquina Libertad del barrio Pueblo Nuevo.

Según el informe preliminar, las víctimas se encontraban compartiendo en la cita calle cuando los agresores, a bordo de motocicletas, les emprendieron a tiros sin mediar palabras.

En la escena del crimen fueron recolectados 67 casquillos calibre 9 milímetros y un proyectil, además de realizarse levantamientos fotográficos y toma de muestras científicas por parte de la Policía Científica.

En el país son frecuentes los teteos, o fiestas callejeras, donde casi siempre ocurren incidentes con saldos trágicos.