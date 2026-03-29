Santo Domingo.– Dos hombres murieron la noche del viernes tras ser atacados a tiros, presuntamente por dos menores de 14 y 17 años, en un hecho ocurrido en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este.

Las víctimas fueron identificadas como Francis Alberto Cuevas (Puya) y Natalio Liranzo, este último electricista y ebanista, conocido como “El Sanjuanero”.

De acuerdo con informaciones preliminares, ambos se encontraban conversando cerca de sus residencias cuando los atacantes llegaron y, sin mediar palabras, abrieron fuego.

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Según versiones de vecinos, el hecho estaría vinculado a un conflicto previo, ya que Liranzo habría reclamado a los menores por unos alambres de cobre que supuestamente le habían sustraído. Esto habría generado tensiones entre las partes.

Se informó que, tras la desaparición de los cables eléctricos, Liranzo interpuso una denuncia ante la Policía, lo que habría provocado que los menores abandonaran el área y regresaran posteriormente.

Testigos indicaron que en un principio los disparos fueron dirigidos contra Liranzo, pero Cuevas, al intentar intervenir, también resultó herido de bala.

Las autoridades habrían contactado a las madres de los menores, residentes en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, a quienes exhortaron a entregarlos por las vías correspondientes.

De manera extraoficial, se indicó que los presuntos atacantes recogieron los casquillos en la escena con el objetivo de no dejar evidencias.