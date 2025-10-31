Santo Domingo. – El dirigente político Eddy Alcántara Castillo acusó a los principales partidos de oposición, especialmente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a la Fuerza del Pueblo (FP), de mantener una actitud sistemáticamente hostil frente a las iniciativas impulsadas por el Gobierno en beneficio de la población.

Sostuvo que ambas organizaciones han asumido una postura “irracional y negativa” ante los programas y políticas públicas promovidas por la administración del presidente Luis Abinader, sin detenerse a analizar los aportes y ventajas que estas representan para el pueblo dominicano.

“Los dirigentes del PLD y la Fuerza del Pueblo han caído en un trastorno descabellado que les impide reconocer cualquier acción positiva del Gobierno. Se oponen a todo, sin importar las consecuencias para los sectores más vulnerables del país”, expresó Eddy Alcántara.

El también funcionario calificó esa conducta como un “síndrome de oposicionista desafiante”, al considerar que busca confundir al electorado de cara a las elecciones de 2028, priorizando intereses partidarios sobre las necesidades nacionales.

Según Alcántara, la estrategia adoptada por la oposición “carece de profundidad y visión de Estado”, al negarse a respaldar medidas que favorecen a los pobres y a los sectores productivos. En ese sentido, llamó a la sociedad dominicana a reflexionar sobre lo que considera un comportamiento político “carente de compromiso con el interés nacional”.

“Estos partidos se han desconectado completamente de la realidad social y del propósito de servir al país. Solo buscan reposicionarse políticamente, sin asumir responsabilidad alguna por los problemas que ellos mismos crearon durante sus gestiones”, afirmó.

Recordó que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo —que en su momento formaron parte de una misma estructura política— gobernaron el país por más de 20 años “sin resolver los principales problemas nacionales”, lo que, a su juicio, les resta credibilidad ante el electorado.

Alcántara agregó que el pueblo dominicano “ha madurado políticamente” y es consciente de que “quienes lo defraudaron durante dos décadas no están llamados a dirigir nuevamente los destinos de la nación”.

Finalmente, destacó que el actual Gobierno, encabezado por Luis Abinader, “ha enfrentado y solucionado múltiples situaciones heredadas de administraciones pasadas”, destacándose por su transparencia, ética y compromiso con el uso responsable de los recursos públicos.