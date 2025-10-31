Las lluvias por la tormenta Melissa mantienen las calles llenas de agua./Foto (archivo) Chaimy Soriano

Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene una provincia en alerta roja, dos en alerta amarilla y doce junto al Distrito Nacional en alerta verde, debido a los efectos indirectos del huracán Melissa, que continúa desplazándose sobre el Atlántico Norte.

De acuerdo con el más reciente boletín, Melissa fue localizada a unos 840 kilómetros al norte/noreste de las Bermudas, moviéndose hacia el noreste a unos 78 km/h, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y ráfagas superiores. Aunque el fenómeno no representa una amenaza directa para el territorio dominicano, su amplia circulación y una vaguada prefrontal mantienen condiciones de alta humedad e inestabilidad atmosférica, favoreciendo la ocurrencia de lluvias y tronadas aisladas.

En alerta roja el COE colocó a San José de Ocoa, mientras que en alerta amarilla están Monte Plata y Peravia.

En alerta verde: Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, San Cristóbal, Azúa, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Juan y Pedernales.

Puedes leer: Huracán Melissa deja decenas de muertos tras su paso por Jamaica, Haití y República Dominicana

El COE exhortó a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como mantenerse atentos a los próximos boletines oficiales.

Las autoridades reiteraron que se mantiene la vigilancia sobre la evolución del fenómeno y sus posibles efectos indirectos sobre el país.